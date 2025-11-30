Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, отметив, что он всегда пользовался уважением коллег и истинной любовью почитателей театра и кино. Соболезнования зачитаны на церемонии прощания в театре-студии имени Шиловского.
«Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек. Всеволод Николаевич всегда стремился к творчеству с полной отдачей, пользовался уважением коллег и искренней любовью почитателей театра и кинематографа», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что светлая память о народном артисте навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников.
Всеволод Шиловский — российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф». Шиловский также выступил режиссером таких картин, как «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия», «Приговор».