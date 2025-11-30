Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского

Президент России отметил, что режиссера уважали коллеги и любили почитатели театра
Всеволод Шиловский
Всеволод ШиловскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, отметив, что он всегда пользовался уважением коллег и истинной любовью почитателей театра и кино. Соболезнования зачитаны на церемонии прощания в театре-студии имени Шиловского.

«Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек. Всеволод Николаевич всегда стремился к творчеству с полной отдачей, пользовался уважением коллег и искренней любовью почитателей театра и кинематографа», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что светлая память о народном артисте навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников.

Всеволод Шиловский — российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф». Шиловский также выступил режиссером таких картин, как «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия», «Приговор».