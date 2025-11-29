Умер оскароносный драматург и сценарист «Влюбленного Шекспира» Том Стоппард

Том Стоппард, которого при рождении звали Томаш Штраусслер, родился в еврейской семье в Чехии в 1937 году. После вторжения в страну немцев его семья бежала сначала в Сингапур, откуда перебралась в Индию, а потом в Британию. Будущий драматург учился в частных школах-интернатах в Ноттингемшире и Йоркшире, но в 17 лет его выгнали из школы и он начал работать в сфере журналистики. В 1967 году его пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» о событиях «Гамлета» Уильяма Шекспира глазами двух второстепенных персонажей поставили в Национальном театре.