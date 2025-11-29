Ричмонд
Продюсер рассказал, как фильм «Брат» удалось снять за 99 тысяч долларов

Продюсер Сельянов: квартиры в фильме «Брат» принадлежали членам съемочной группы
Сергей Бодров-мл. в роли Данилы Багрова в фильме «Брат»
Сергей Бодров-мл. в роли Данилы Багрова в фильме «Брат»

Продюсер Сергей Сельянов рассказал, как фильм Алексея Балабанова «Брат» удалось снять за 99,6 тысяч долларов. Новое интервью Сельянова опубликовало издание «Караван историй».

«Экономили на всем. Квартиры, где проходили съемки, принадлежали членам группы», — сказал он.

Продюсер отметил, что квартира, куда по ошибке постучался радиоведущий, принадлежала Балабанову, а пистолет с глушителем из пластиковой бутылки Данила Багров мастерил в квартире супруги режиссера — художницы по костюмам Надежды Васильевой.

«Ставший культовым свитер крупной вязки, который носил Данила в кадре, Надя — выдающийся художник по костюмам — отыскала в груде вещей на барахолке и купила за 35 рублей», — вспомнил он, добавив, что многие актеры снимались в своей одежде.

В августе в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Алексея Балабанова. Новая улица расположилась в Чкаловском районе города в границах между Лучистой улицей, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.