Николь Кидман выпустит мемуары о своих браках

Кидман планирует раскрыть неизвестные подробности своего первого союза с Томом Крузом, который продолжался более десяти лет. Отношения знаменитостей всегда были предметом пристального внимания СМИ, и Николь намерена осветить те аспекты, которые до сих пор оставались в тени. Актриса честно расскажет о том, как этот брак повлиял на ее личностное развитие и карьеру.