Николь Кидман выпустит мемуары о своих браках

Актриса раскроет детали личной жизни
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман готовится к выпуску своих мемуаров, которые обещают стать настоящим откровением для ее поклонников. В своей книге актриса намерена рассказать не только о профессиональных достижениях, но и о личном опыте, связанном с двумя ключевыми периодами ее жизни — браками.

Кидман планирует раскрыть неизвестные подробности своего первого союза с Томом Крузом, который продолжался более десяти лет. Отношения знаменитостей всегда были предметом пристального внимания СМИ, и Николь намерена осветить те аспекты, которые до сих пор оставались в тени. Актриса честно расскажет о том, как этот брак повлиял на ее личностное развитие и карьеру.

Николь Кидман и Том Круз
Николь Кидман и Том КрузИсточник: Rex / Fotodom.ru

Также не оставит без внимания Кидман и свое второе замужество. Кит Урбан стал важной частью ее жизни. Особое внимание будет уделено периоду, когда музыкант боролся с зависимостями. Звезда опишет, как они вместе искали пути решения проблемы и какую поддержку она оказывала супругу в самый непростой период.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Rex / Fotodom.ru

«Николь прошла через многое с 2001 года. Она получала награды и участвовала в крупных проектах, которые помогла создать с нуля. А ее дочери — огромный повод для гордости», — отметил инсайдер.

Ранее Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод. 