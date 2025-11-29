Коллега Сидни Суини восхитился тем, как актриса справляется с давлением индустрии

Сидни Суини вновь оказалась в центре внимания СМИ, но, по словам ее коллеги по фильму «Кристи» Бена Фостера, актриса продолжает демонстрировать невероятную стойкость и профессионализм. В интервью The Independent Фостер отметил, что восхищен тем, как Суини справляется с давлением индустрии и сохраняет концентрацию даже в самые напряженные дни.
«Сидни — это собственная сила. Она приходила подготовленной, знала имена всех членов команды, всегда была готова к работе», — рассказал Фостер.
Он добавил, что сам уставал к концу дня, а Суини после съемок отправлялась на трехчасовую тренировку, чтобы подготовиться к следующему дню.
Год выдался непростым для актрисы: скандал вокруг рекламной кампании American Eagle, использовавшей игру слов о ее «хороших джинсах» и «хороших генах», вызвал масштабный культурный резонанс.
Суини признается, что внимание публики иногда давит, и женщинам тяжело просить о помощи, чтобы не выглядеть слабыми. Тем не менее актриса находит способы отдохнуть. На День благодарения она показала видео с водных лыж с подписью: «42 градуса на улице — и все еще мое счастливое место».
