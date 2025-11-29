Коллега Сидни Суини восхитился тем, как актриса справляется с давлением индустрии

Суини признается, что внимание публики иногда давит, и женщинам тяжело просить о помощи, чтобы не выглядеть слабыми. Тем не менее актриса находит способы отдохнуть. На День благодарения она показала видео с водных лыж с подписью: «42 градуса на улице — и все еще мое счастливое место».