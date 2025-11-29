Морган Фриман рассказал, чего больше всего боится в 88 лет

Морган Фриман признался, что больше всего его волнует не старость, не состояние здоровья и даже не карьера — а гольф. В интервью AARP Magazine актер рассказал, что в свои 88 он по-прежнему выходит на поле почти каждый солнечный день и надеется, что сможет делать это и в 90.