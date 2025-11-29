Ричмонд
Морган Фриман рассказал, чего больше всего боится в 88 лет

Актер признался, что переживает из-за состояния здоровья
Источник: Legion-Media

Морган Фриман признался, что больше всего его волнует не старость, не состояние здоровья и даже не карьера — а гольф. В интервью AARP Magazine актер рассказал, что в свои 88 он по-прежнему выходит на поле почти каждый солнечный день и надеется, что сможет делать это и в 90.

«Буду ли я все еще играть в гольф? Вот главный вопрос», — шутит Фриман.

Он считает себя «довольно неплохим игроком», хоть и называет себя «хаком» — любителем. Гольф, по его словам, идеален для пожилых: «Ходишь, наклоняешься, размахиваешь, ругаешься — спорт мечты для взрослых. Точно лучше, чем бочче».

Фриман признается, что пользуется электрокаром, а организаторы позволяют ему заезжать почти к самым лункам. Но ходить приходится много — особенно с травмированной правой ногой, из-за которой у актера появилась легкая хромота.

При этом уходить на пенсию он не собирается. «Секрет старости — не останавливаться. Keep moving!» — цитирует Фриман свою формулу. Он регулярно тренируется, принимает витамины, работает и не позволяет «старому человеку» войти в свою жизнь, вспоминая слова Клинта Иствуда.

В этом году Фриман снова сыграл фокусника Таддеуса Брэдли в фильме «Иллюзия обмана 3». Актер признается: с каждой частью работать все легче — роли и партнеры становятся как родные.

Оскар, полученный им почти 20 лет назад за «Малышку на миллион», он тоже воспринимает спокойно: «Он не изменил меня ни на йоту. Разве что гонорары стали чуть повыше».

А вот к попыткам «сыграть Фримана без Фримана» он относится резко: «Если вы копируете меня бесплатно — вы меня обкрадываете», — сказал актер The Guardian.