Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

Известно, что Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме «Город мишуры». Вместе с девочкой в проекте участвует голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать. На премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали перед камерами и подбадривали Тедди.