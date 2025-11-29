Ричмонд
Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

13-летняя дочь Робби Уильямса Тедди дебютировала в кино в качестве актрисы
Робби Уильямс с женой и дочерью
Робби Уильямс с женой и дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Дочь культового британского певца Робби Уильямса и актрисы Айды Филд Тедди дебютировала в кино. Об этом сообщает издание Independent.

Известно, что Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме «Город мишуры». Вместе с девочкой в проекте участвует голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать. На премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали перед камерами и подбадривали Тедди.

Ребел Уилсон и Тедди Уильямс на съемках фильма «Город мишуры»
Ребел Уилсон и Тедди Уильямс на съемках фильма «Город мишуры»Источник: Legion-Media.ru

Ранее Робби Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. Музыкант рассказал, что старается бороться с навязчивыми мыслями и симптомами неврологического расстройства.