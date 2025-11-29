Ричмонд
Стали известны подробности прощания со Всеволодом Шиловским

Актриса Пархоменко: могила режиссера Шиловского расположится на Троекуровском кладбище
Всеволод Шиловский
Всеволод ШиловскийИсточник: Legion-Media.ru

Стали известны подробности прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Московского театра-студии Викторию Пархоменко.

Могила Шиловского расположится на Троекуровском кладбище, рассказала она. О том, что Всеволода Шиловского не стало, сообщалось 26 ноября.

Шиловскому было 87 лет, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Режиссер возглавлял Московский театр-студию.

В кино Шиловский дебютировал в 1965 году в драме «Наш дом». Долгое время появлялся преимущественно в эпизодах и сыграл роли в таких фильмах, как «Судьба», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Узник замка Иф».