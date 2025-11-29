45-летняя Ева Грин снялась для обложки глянца

Актриса Ева Грин стала лицом нового выпуска тайваньского Harper’s Bazaar. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
45-летняя Грин позировала в нескольких образах: белой рубашке «пьеро», жакете с мужского плеча, прозрачном платье и черном топе. Волосы актрисе уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной помадой.
Ева Грин — французская актриса театра, кино и телевидения, модель. Актерскую карьеру Грин начинала в театре, затем состоялся ее кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». В качестве модели Ева Грин сотрудничала с такими известными фирмами, как Lancôme, Emporio Armani, Christian Dior, L'Oréal. Кроме того, ее можно увидеть в видеорекламах пива Heineken и духов Midnight Poison.
Появлялась на обложках многочисленных журналов, в том числе L'Officiel, MAX, GQ, Vogue и других. В 2007 году Грин была объявлена шестой самой сексуальной кинозвездой всех времен по версии журнала Empire. В 2011 году по версии Los Angeles Times Грин заняла 18-е место в списке 50 самых красивых женщин в кино.