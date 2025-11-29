45-летняя Ева Грин снялась для обложки глянца

Появлялась на обложках многочисленных журналов, в том числе L'Officiel, MAX, GQ, Vogue и других. В 2007 году Грин была объявлена шестой самой сексуальной кинозвездой всех времен по версии журнала Empire. В 2011 году по версии Los Angeles Times Грин заняла 18-е место в списке 50 самых красивых женщин в кино.