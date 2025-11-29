Юлия Снигирь в «голом» платье снялась на траве

Актриса в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий девятилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.