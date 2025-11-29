Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко

Актриса Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях дочери Анны Пересильд с Ваней Дмитриенко. Об этом сообщает VOICE.
«Я не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня — талантливый парень, очень. Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги. Я желаю им сохраниться во всем этом, это очень серьезное испытание. То, что Ваня сейчас проходит, — это серьезное испытание при всем его невероятном успехе», — высказалась Пересильд.
В апреле Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». Певец приобнял актрису перед фотографами. Артистка вышла в свет в серебристом платье с черными вставками, украшенном пайетками, и длинных перчатках. Поп-исполнитель появился на светском мероприятии в черном брючном костюме, футболке и туфлях.
Затем издание Super.ru опубликовало видео, где Анна Пересильд целуется с Ваней Дмитриенко около ресторана, в котором она отмечала свое 16-летие.
Ранее Пересильд рассказала, как относится к откровенным нарядам 16-летней дочери.