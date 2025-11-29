Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко

«Я не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня — талантливый парень, очень. Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги. Я желаю им сохраниться во всем этом, это очень серьезное испытание. То, что Ваня сейчас проходит, — это серьезное испытание при всем его невероятном успехе», — высказалась Пересильд.