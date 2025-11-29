Лунгин готов позвать Юру Борисова в любой фильм

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин готов позвать актера Юру Борисова в любой свой фильм. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отметив, что тот «поцелован Богом» и обладает даром перевоплощения.
«В любой [фильм]. Я считаю, что это просто совершенно божьей милостью поцелованный актер. Потому что актер — это ведь мистическая функция, тут есть очень много таинственных вещей. Это действительно звезда — мы ловим отраженный от лица свет и то, что идет от этого света и производит для нас впечатление. И откуда излучается эта энергия и любовь, которая есть во всех великих актерах, до конца непонятно», — ответил собеседник агентства на вопрос, хотел бы он позвать актера в свой фильм.
Лунгин отметил, что в таланте Борисова есть широкий актерский диапазон. «Мы никогда не знаем, каким он будет в новом фильме. Он все время какой-то другой. И, конечно, Юра Борисов из актеров перевоплощения. Он все время наполняется материалом роли, он все время рад, он все время живет, и каждый раз он прав», — рассказал режиссер.
Говоря о номинации актера на премию «Оскар», Лунгин сказал, что в его таланте «есть что-то общечеловеческое», позволяющее иметь мировую популярность. Он добавил, что в этом плане Борисова можно сравнить с поэтом и актером Петром Мамоновым.