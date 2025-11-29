Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лунгин готов позвать Юру Борисова в любой фильм

Кинорежиссер высоко оценил талант артиста и назвал его «актером перевоплощения»
Павел Лунгин
Павел ЛунгинИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин готов позвать актера Юру Борисова в любой свой фильм. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отметив, что тот «поцелован Богом» и обладает даром перевоплощения.

«В любой [фильм]. Я считаю, что это просто совершенно божьей милостью поцелованный актер. Потому что актер — это ведь мистическая функция, тут есть очень много таинственных вещей. Это действительно звезда — мы ловим отраженный от лица свет и то, что идет от этого света и производит для нас впечатление. И откуда излучается эта энергия и любовь, которая есть во всех великих актерах, до конца непонятно», — ответил собеседник агентства на вопрос, хотел бы он позвать актера в свой фильм.

Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Лунгин отметил, что в таланте Борисова есть широкий актерский диапазон. «Мы никогда не знаем, каким он будет в новом фильме. Он все время какой-то другой. И, конечно, Юра Борисов из актеров перевоплощения. Он все время наполняется материалом роли, он все время рад, он все время живет, и каждый раз он прав», — рассказал режиссер.

Говоря о номинации актера на премию «Оскар», Лунгин сказал, что в его таланте «есть что-то общечеловеческое», позволяющее иметь мировую популярность. Он добавил, что в этом плане Борисова можно сравнить с поэтом и актером Петром Мамоновым.