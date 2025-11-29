«Умри, моя любовь» – что не так с некомфортной драмой со «звериной» Дженнифер Лоуренс

О чем фильм «Умри, моя любовь»
Грейс и Джексон — молодая пара из Нью-Йорка, переехавшая в провинцию, в дом, доставшийся последнему от умершего родственника. Жизнь на новом месте не ладится, а после рождения ребенка и вовсе превращается в кошмар. Джексон постоянно отсутствует (говорит — по работе), Грейс, которой новый дом изначально не понравился, скучает по сексу, мучается из-за творческого кризиса (она вроде как писательница) и демонстрирует полную неготовность к родительству. Где-то поблизости живет Пэм, мать Джексона; Грейс время от времени наведывается к ней на чай, но от общения с пожилой женщиной ей становится только тоскливее. Чтобы как-то взбодриться, Грейс то ли заводит, то ли придумывает роман с незнакомцем на мотоцикле, но остановить движение по нисходящей спирали, кажется, уже невозможно.
Зачем смотреть
В одной из своих самых известных лент – вышедшей в 2011-м психологической драме «Что-то не так с Кевином» – сценаристка и постановщица Линн Рэмси исследовала подростковый психоз; новый фильм кинематографистка посвятила психозу послеродовому. Стремление Рэмси к работе с некомфортными темами безусловно вызывает уважение. Автору, готовому часами наблюдать с близкого расстояния за зрелищным, но отталкивающим разрушением собственного героя, требуется определенная смелость.
Впрочем, еще больше смелости обнаружилось в Дженнифер Лоуренс, не только сыгравшей в «Умри, моя любовь» Грейс, но и выступившей в качестве одного из продюсеров ленты. Актриса демонстрирует невероятную раскрепощенность и звериную энергию, как в многочисленных сценах, отражающих страдания героини, так и в редких эпизодах, показывающих влюбленность Джексона и Грейс. Тут будет уместно отметить, что Лоуренс, для описания которой в данном случае лучше всего подходит эпитет «неудержимая», полностью затмевает своего ключевого партнера — не способного раскачаться до той же степени безумия Роберта Паттинсона. С другой стороны, ее удачно оттеняют актеры второго плана, Сисси Спейсек (Пэм) и Ник Нолти (Гарри, отец Джексона).
Почему можно не смотреть
Самой Грейс и, пожалуй, всему фильму не хватает стержня. Невероятная физическая отдача Лоуренс заставляет переживать за актрису, но никак не помогает сделать характер ее героини более объемным. Рэмси намеренно рисует довольно абстрактную картину, в которой не хватает важных для понимания ситуации деталей, но есть место для допущений. Кто-то, наверно, скажет, что таким образом кинематографистка пытается погрузить зрителя в состояние героини, теряющей связь с реальностью. Но на деле Рэмси скорее доказывает, что внятно высказаться на некомфортную тему, положившись исключительно на талантливых увлеченных актеров, вряд ли получится.