«Умри, моя любовь» – что не так с некомфортной драмой со «звериной» Дженнифер Лоуренс

Грейс и Джексон — молодая пара из Нью-Йорка, переехавшая в провинцию, в дом, доставшийся последнему от умершего родственника. Жизнь на новом месте не ладится, а после рождения ребенка и вовсе превращается в кошмар. Джексон постоянно отсутствует (говорит — по работе), Грейс, которой новый дом изначально не понравился, скучает по сексу, мучается из-за творческого кризиса (она вроде как писательница) и демонстрирует полную неготовность к родительству. Где-то поблизости живет Пэм, мать Джексона; Грейс время от времени наведывается к ней на чай, но от общения с пожилой женщиной ей становится только тоскливее. Чтобы как-то взбодриться, Грейс то ли заводит, то ли придумывает роман с незнакомцем на мотоцикле, но остановить движение по нисходящей спирали, кажется, уже невозможно.