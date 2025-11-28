Захарова отметила уникальность «Бриллиантовой бабочки» в масштабах Евразии

«Организацией занимались все ведомства: и министерство культуры, и министерство иностранных дел всячески помогали. Честно говоря, нам было некогда смотреть, что там “за океаном”, что там “за поворотом”. Хотите [поучаствовать] — мы с удовольствием [вас примем]. Россия открыта всем, кто приходит к нам не с мечом, а с открытым сердцем», — отметила дипломат, отвечая на вопрос агентства об интересе недружественных стран к премии.