Захарова отметила уникальность «Бриллиантовой бабочки» в масштабах Евразии

Представитель МИД подчеркнула открытый характер диалога вокруг премии и с недружественными странами
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» является уникальным событием, которое ранее не случалось в евразийском культурном пространстве. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что награда сформировала новые контуры взаимодействия в кинематографе.

«У премии получилось и объединить [кинематографистов из разных стран], и наметить совершенно иные контуры. Потому что такого евразийского кинематографического культурного события я не смогу вспомнить. Были отдельные, локальные. замечательные фестивали. Но такого грандиозного [события не было] — представленность и фактурность работ [номинантов на премию] сами за себя говорят», — сказала Захарова.

Она подчеркнула открытый характер диалога вокруг премии и с недружественными странами.

«Организацией занимались все ведомства: и министерство культуры, и министерство иностранных дел всячески помогали. Честно говоря, нам было некогда смотреть, что там “за океаном”, что там “за поворотом”. Хотите [поучаствовать] — мы с удовольствием [вас примем]. Россия открыта всем, кто приходит к нам не с мечом, а с открытым сердцем», — отметила дипломат, отвечая на вопрос агентства об интересе недружественных стран к премии.