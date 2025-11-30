Ужасающе наивная «Планета смерти» – стоит ли смотреть нового «Хищника»?

О чем фильм «Хищник: Планета смерти»
Начинающего хищника Дека отказываются принимать в клан, поскольку считают хилым. Вожак даже планирует убить его, но брат Квей спасает родственника-слабака ценой собственной жизни. Дек оказывается на Генне, смертельно опасной планете, где ему предстоит доказать свое право на вступление в клан, отрубив голову монстру, известному как Калиск.
Как и все представители его расы, Дек привык охотиться в одиночку. Однако флора и фауна Генны демонстрируют такую агрессию, что хищнику впервые в жизни приходится осознанно заручиться поддержкой кого-то другого. Попутчицей и партнером Дека становится Тиа, человекоподобный робот, присланный на Генну землянами вроде как ради изучения живой природы.
Зачем смотреть
Генна — место, где вам точно не хотелось бы оказаться, зато на экране планета выглядит впечатляюще. Ее джунгли, хвойные леса, скалы и степи получились живописными, но дело даже не в пейзажах. Авторы нового «Хищника» создали сложную и жестокую экосистему, в которой каждый элемент одновременно старается выжить и покалечить соседа. Вышеупомянутые степи оказываются засеянными острой как бритвенные лезвия травой или взрывающимися цветами, в кронах сосен прячутся гигантские плотоядные жуки, а о том, что скрывается в расщелинах между скалами, даже думать не хочется. В лучшие моменты «Хищник» похож на сюрреалистичный выпуск программы «В мире животных».
В таком опасном мире зрителю требуется проводник — и им становится не замкнутый Дек, а разговорчивая Тиа. Хотя Эль Фаннинг играет робота, благодаря ей в «Хищнике» можно разглядеть каплю человечности. Тиа не только болтает без умолку и оказывает помощь в потасовках — время от времени она шутит (порой удачно) и пускается в рассуждения об эмпатии. Все это выглядит довольно наивно, но такой, видимо, и была задумка создателей ленты.
Это непретенциозное кино, в наивности которого даже можно обнаружить некоторое очарование; похожие ощущения возникают при пересмотре отдельных sci-fi лент 40-летней давности. Поклонники фильма «Враг мой», вышедшего за два года до оригинального «Хищника», скорее всего, останутся довольны.
Почему можно не смотреть
Впрочем, определенные претензии у создателей «Планеты смерти» все же имелись: им хотелось сделать из представителя расы, самой яркой отличительной чертой которой является страсть к коллекционированию черепов, объемного неоднозначного персонажа. С учетом того факта, что зрители в большинстве своем подключатся к роботу, а не к живому существу, можно сказать, что цель не была достигнута.
Кроме того, вопросы вызывает компьютерная графика. С технической точки зрения она выглядит достойно, но некоторые дизайн-решения кажутся не вполне уместными. Как минимум один житель Генны смотрелся бы органичней в Диснейленде, а не на планете смерти; некоторые другие существа (например, стая хищных корней), кажется, были придуманы людьми, полностью лишенными фантазии.