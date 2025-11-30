Ужасающе наивная «Планета смерти» – стоит ли смотреть нового «Хищника»?

Генна — место, где вам точно не хотелось бы оказаться, зато на экране планета выглядит впечатляюще. Ее джунгли, хвойные леса, скалы и степи получились живописными, но дело даже не в пейзажах. Авторы нового «Хищника» создали сложную и жестокую экосистему, в которой каждый элемент одновременно старается выжить и покалечить соседа. Вышеупомянутые степи оказываются засеянными острой как бритвенные лезвия травой или взрывающимися цветами, в кронах сосен прячутся гигантские плотоядные жуки, а о том, что скрывается в расщелинах между скалами, даже думать не хочется. В лучшие моменты «Хищник» похож на сюрреалистичный выпуск программы «В мире животных».