Михалков указал на девальвацию актерской школы из-за сериальной культуры

«Кино перестает быть тогда, когда оно перестает искать смыслы. Сегодня научиться “как” — очень легко. А вот научиться “что” — это уже зависит от твоего внутреннего мира, образования, целей, вероисповедания, поиска смыслов и так далее — от твоего человеческого существа как такового. С этим, я считаю, как раз и есть проблемы», — сказал режиссер. В этом контексте, по его мнению, деградация европейского и американского кино — «огромная, реальная», и она заключается именно в потере поиска смыслов. «Великое американское кино 70-х годов, которое все соткано из поиска смысла, или сегодняшнее — фантастическое с точки зрения технологий и абсолютно бессмысленное с точки зрения поиска смыслов», — сравнил он.