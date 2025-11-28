Ричмонд
Артем Михалков заявил, что готов снять в своем фильме осужденную Аглаю Тарасову

Режиссер отметил, что Аглая Тарасова — очень талантливая актриса
Артем Михалков на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Артем Михалков накануне посетил торжественную церемонию вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка». На мероприятии журналисты попросили режиссера прокомментировать историю с Аглаей Тарасовой, которая была осуждена на три года условно за контрабанду наркотиков.

Михалков признался, что не знаком со всеми подробностями дела, но отметил, что рад, что актрису не посадили в тюрьму. Режиссер добавил, что Тарасова очень талантлива и впереди у нее много успешных проектов.

«Я думаю, что она талантливая актриса, и у нее еще будет много хороших ролей. В какой-то степени, наверное, к ней будет больше интереса. Теперь, может быть, будут чуть другие роли. Это тоже интересно», — высказался постановщик.

Аглая Тарасова
Он заявил, что не против снять Тарасову в каком-нибудь своем фильме. Режиссер подчеркнул, что каждый человек может попасть в неприятности.

«Ну конечно, а почему нет? Она же не изгой. Мне кажется, каждый человек может попасть в разные ситуации. Ну вот у нее была такая ситуация. Поэтому это никак не влияет на ее талант. Она очень талантливая актриса», — рассказал режиссер в беседе с Woman.ru.

Напомним, Аглаю Тарасову задержали летом 2025 года в аэропорту Домодедово. У актрисы в вещах нашли вейп, в котором обнаружили запрещенные вещества.

31-летнюю звезду взяли под стражу и завели на нее уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Несколько месяцев шли судебные разбирательства. 26 ноября актрисе вынесли приговор — ей дали три года условного срока и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецкий сериал.