Фильмы о работе военкоров в Великую Отечественную войну вышли на видеоплатформах

Заключительный фильм цикла — «Нюрнберг» — рассказывает о журналистах, работавших на Международном военном трибунале. Особое место в картине занимает история фотографа ТАСС Евгения Халдея, для которого съемка в Нюрнберге была профессиональным и личным долгом. «В 1941 году в оккупированном Донецке (город Сталино до 1961 года — прим. ТАСС) гестапо убило его отца и трех сестер. На процессе он работал в офицерской форме с боевыми наградами, что вызывало ярость у подсудимых, прежде всего у Геринга», — подчеркнули авторы проекта. Другие герои фильма — военкор ТАСС Макс Альперт и фотокорреспондент агентства Марк Редькин, первым запечатлевший Освенцим сразу после освобождения. Его снимки вошли в доказательную базу советской стороны в Нюрнберге.