Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала новое видео, на котором были запечатлены ее муж Павел Прилучный и двухлетний сын Микаэль. Сначала ребенок попросил голосовую колонку включить его любимую песню «Бобр», а затем стал танцевать.
К малышу присоединился и знаменитый отец. Звезда сериала «Жизнь по вызову» показывал наследнику зажигательные танцевальные движения.
«Подскажите, как их уложить спать?» — написала 29-летняя актриса.
До этого она показала трогательное видео с мужем и сыном. Они ехали в машине и напевали песню «Самая любимая», которая раздавалась из динамиков. Прилучный посадил наследника на колени и радостно пел, глядя в окно.
«Папина копия! Как так природа создает? Удивительно», «Паша как будто себя маленького держит на руках. Копия папы», «Красивый мальчик, похож на папу», — писали поклонники.
Микаэль родился в конце апреля 2023 года. За год до его появления Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян поженились. Этот брак стал вторым для актера.
Ранее он был женат на актрисе Агате Муцениеце, от которой у него есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Звезды расстались в 2020 году. Сегодня Муцениеце замужем за музыкантом Петром Дрангой, от которого она ждет дочь.
Накануне Павел Прилучный страстно поцеловал жену во время фотосессии.