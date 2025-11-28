Ричмонд
Жена Прилучного показала, как он танцует с двухлетним сыном под хит про бобра

Актер повеселился с младшим сыном

Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала новое видео, на котором были запечатлены ее муж Павел Прилучный и двухлетний сын Микаэль. Сначала ребенок попросил голосовую колонку включить его любимую песню «Бобр», а затем стал танцевать.

Павел Прилучный танцует с сыном, фото: соцсети
Павел Прилучный танцует с сыном, фото: соцсети

К малышу присоединился и знаменитый отец. Звезда сериала «Жизнь по вызову» показывал наследнику зажигательные танцевальные движения.

«Подскажите, как их уложить спать?» — написала 29-летняя актриса.

До этого она показала трогательное видео с мужем и сыном. Они ехали в машине и напевали песню «Самая любимая», которая раздавалась из динамиков. Прилучный посадил наследника на колени и радостно пел, глядя в окно.

Павел Прилучный танцует с сыном, фото: соцсети
Павел Прилучный танцует с сыном, фото: соцсети

«Папина копия! Как так природа создает? Удивительно», «Паша как будто себя маленького держит на руках. Копия папы», «Красивый мальчик, похож на папу», — писали поклонники.

Микаэль родился в конце апреля 2023 года. За год до его появления Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян поженились. Этот брак стал вторым для актера.

Ранее он был женат на актрисе Агате Муцениеце, от которой у него есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Звезды расстались в 2020 году. Сегодня Муцениеце замужем за музыкантом Петром Дрангой, от которого она ждет дочь.

Накануне Павел Прилучный страстно поцеловал жену во время фотосессии. 