Россияне назвали Молли Уизли из «Гарри Поттера» лучшей матерью в литературе

«Примеров идеальных матерей в литературе немало, объединяет их то, что они бесконечно верят в своих детей и готовы отстаивать их, чего бы это ни стоило. Как Лили Поттер, отдавшая жизнь за Гарри, как Молли Уизли, души не чаявшая в своих переменчивых и шаловливых детях. Большое счастье, когда в тебя верит главный человек, подаривший тебе жизнь», — комментирует результаты опроса шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.