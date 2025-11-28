Ричмонд
Жена звезды «Слова пацана» показала актера с трехлетним сыном после долгой разлуки

Рузиль Минекаев показал, как наследник встречал его после экспедиции
Рузиль и Азиза Минекаевы на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Рузиль и Азиза Минекаевы на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Азиза Минекаева поделилась с поклонниками трогательным видео со своим мужем Рузилем Минекаевым и трехлетним сыном Рэмилем. Она запечатлела момент, когда наследник встретил знаменитого отца после того, как тот вернулся из экспедиции.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уезжал на съемки более чем на месяц. Рэмиль, увидев отца, прибежал к нему, чтобы обняться. 25-летний актер также привез сыну из командировки игрушки.

Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети
Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети

«Пусть так будет всегда. Пусть все дети будут счастливы», — написала Минекаева.

Поклонники отметили, что артист — очень хороший отец.

Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети
Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети

«Как это прекрасно. Папа и сын», «Нежность. Обожаю вас», «Вы потрясающая семья, и пусть так будет всегда — в любви, в счастье, рядом друг с другом», «До слез… Счастье», «Как это мило», «Я сюда плакать что ли захожу?».

Напомним, Рузиль и Азиза Минекаевы познакомились во время учебы в театральном институте. Вскоре актеры поженились. В 2024 году актеры приобрели квартиру в Москве, в которой теперь живут вместе с сыном Рэмилем.

Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети
Рузиль Минекаев с сыном, фото: соцсети

После выхода «Слова пацана» жена Минекаева столкнулась с хейтом. Актриса рассказывала в личном блоге, что ее оскорбляли, называя «старой, страшной, никакущей».

Ранее Азиза Минекаева опубликовала фото с подросшим сыном. Она показала, как они сообирались в десткий садик. 