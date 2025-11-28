Азиза Минекаева поделилась с поклонниками трогательным видео со своим мужем Рузилем Минекаевым и трехлетним сыном Рэмилем. Она запечатлела момент, когда наследник встретил знаменитого отца после того, как тот вернулся из экспедиции.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уезжал на съемки более чем на месяц. Рэмиль, увидев отца, прибежал к нему, чтобы обняться. 25-летний актер также привез сыну из командировки игрушки.
«Пусть так будет всегда. Пусть все дети будут счастливы», — написала Минекаева.
Поклонники отметили, что артист — очень хороший отец.
«Как это прекрасно. Папа и сын», «Нежность. Обожаю вас», «Вы потрясающая семья, и пусть так будет всегда — в любви, в счастье, рядом друг с другом», «До слез… Счастье», «Как это мило», «Я сюда плакать что ли захожу?».
Напомним, Рузиль и Азиза Минекаевы познакомились во время учебы в театральном институте. Вскоре актеры поженились. В 2024 году актеры приобрели квартиру в Москве, в которой теперь живут вместе с сыном Рэмилем.
После выхода «Слова пацана» жена Минекаева столкнулась с хейтом. Актриса рассказывала в личном блоге, что ее оскорбляли, называя «старой, страшной, никакущей».
Ранее Азиза Минекаева опубликовала фото с подросшим сыном. Она показала, как они сообирались в десткий садик.