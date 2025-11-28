«Как это прекрасно. Папа и сын», «Нежность. Обожаю вас», «Вы потрясающая семья, и пусть так будет всегда — в любви, в счастье, рядом друг с другом», «До слез… Счастье», «Как это мило», «Я сюда плакать что ли захожу?».