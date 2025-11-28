Ричард Гир приехал на светское мероприятие с женой моложе него на 33 года

Голливудский актер Ричард Гир приехал на светское мероприятие с женой, которая моложе его на 33 года. Супруги посетили церемонию ELLE for Future 2025 в Мадриде. Супруга артиста Алехандра Гир поделилась в соцсети кадрами с вечера.
Журналистка для появления на публике выбрала бархатное корсетное платье в пол, а Гир предпочел серый костюм с белой рубашкой.
У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу пять лет. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет. Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью.