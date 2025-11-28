Ричмонд
Дочь Джонни Деппа сравнили с Эмбер Херд на новых фото

Неузнаваемая внешность Лили-Роуз Депп на съемках фильма напугала общественность

Общественность испугалась неузнаваемой внешности дочери американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради, модели и актрисы Лили-Роуз Депп на фото со съемок фильма «Оборотень». Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Лили-Роуз Депп на съемках фильма «Оборотень», фото: соцсети
Лили-Роуз Депп на съемках фильма «Оборотень», фото: соцсети

26-летняя звезда «Носферату» предстала перед камерами в бесформенном коричневом платье, а также в сером и бордовом платках. На размещенных кадрах видно, что гримеры сделали ей темные круги под глазами и шрам над губой.

Читатели портала удивились перевоплощению наследницы артистов и принялись обсуждать его в комментариях под материалом.

«Как будто Эмбер Херд выпила бутылку водки», «Этот грим нереально создать», «Новый уровень актерского перевоплощения!», «Ее загримировали для съемок, используя искусную палитру тусклых цветов. Гениально», «Так вот как она выглядит без макияжа», — рассуждали они.

Ранее Лили-Роуз Депп пришла на показ в мини-юбке.