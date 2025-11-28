Ричмонд
Кайли Дженнер опубликовала фото в топе с глубоким декольте

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

28-летняя знаменитость запечатлела себя, сидя на шезлонге, в черном костюме, состоящем из топа с глубоким декольте и облегающего низа. При этом она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Утро», — написала она.

Ранее Кайли Дженнер в серебристом бикини снялась под душем.