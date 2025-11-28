Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

Телезвезда Кардашьян пожалела, что перекрасила волосы ради образа актрисы Монро

Телезвезда Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в актрису Мэрилин Монро для Met Gala 2022. На соответствующий эпизод телесериала The Kardashians обратило внимание издание People.

Ким Кардашьян
Ким КардашьянИсточник: Legion-Media

Известно, что предпринимательница появилась на звездном балу в полупрозрачном платье, в котором Монро выступала перед экс-президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году. При этом, чтобы полностью вжиться в образ, Кардашьян перекрасила свои черные волосы в блонд.

«Не знаю почему, но все говорили мне: “Не делай прическу, как у Мэрилин. Ты будешь похожа на ее восковую фигуру”. Но я все же решилась стать блондинкой. Мне следовало остаться со своими темными волосами», — призналась знаменитость.

По ее словам, перед тем, как покраситься в блонд, она примеряла этот цвет с помощью фотошопа.

В мае сообщалось, что Ким Кардашьян на Met Gala обругала охранника за неловкость. Стало известно, что мужчина неосторожно ступил на шлейф наряда телезвезды, чем разгневал ее.