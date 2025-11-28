Ричмонд
Киркоров прокомментировал приговор Аглае Тарасовой

Филипп Киркоров назвал приговор Аглае Тарасовой уроком для всех артистов
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Его слова приводит StarHit.

«Срок условный, девочка теперь на свободе, но урок всем», — подчеркнул исполнитель. Он призвал людей быть бдительнее и с недоверием относиться к тому, что приятели или незнакомцы дают им за границей.

Киркоров также признался, что переживал за Тарасову и является большим поклонником творчества ее матери — актрисы Ксении Раппопорт. «Слава Богу, что все так закончилось», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Домодедовский городской суд Московской области приговорил Тарасову к трем годам лишения свободы условно. Актрису также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.