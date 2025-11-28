Ричмонд
17-летнего сына Брэда Питта сравнили с героем актера из «Большого куша»

В сеть попали кадры с Ноксом Джоли-Питтом, который занимается боксом

Нокса Джоли-Питта сравнили со знаменитым отцом Брэдом Питтом на новых фото. В сеть попали кадры, которые были сделаны во время тренировки 17-летнего сына Питта и Анджелины Джоли. Молодой человек занимался боксом.

Нокс Джоли-Питт, фото: соцсети
Поклонники вспомнили, как его отец снимался в роли боксера в картине «Большой куш», и провели параллели между ними.

Брэд Питт в фильме «Большой куш», фото: кадр из видео
Недавно Нокса Джоли-Питта засняли во время прогулки в Лос-Анджелесе. Он был одет в оверсайз-худи зеленого цвета, светло-коричневые широкие брюки и кроссовки. По всей видимости, подросток направлялся на тренировку.

До этого молодой человек сменил имидж, покрасив короткие волосы в розовый цвет. В таком образе его сравнили со знаменитой мамой, у которой была похожая прическа в конце 90-х.

Нокс Джоли Питт
Нокс Джоли ПиттИсточник: Соцсети

В апреле 2025-го Шайло Джоли, старшая дочь Джоли и Питта, повторила образ матери из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Девушку засняли с модными косичками на улицах Лос-Анджелеса.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое биологических детей: 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы — Нокс и Вивьен. Также звезды взяли из детских домов трех детей — мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару.

В 2016 году актеры со скандалом расстались. Их брак официально был расторгнут в апреле 2019 года. Дети приняли сторону матери, и некоторые из них отказались от фамилии отца.

