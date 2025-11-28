Disney отменила премьеру «Зверополиса 2» в Гонконге из-за пожара

Компания Disney отменила премьеру «Зверополиса 2» и другие мероприятия в тематическом парке Disneyland в Гонконге «из уважения» к трагедии, в результате которой погибли более 120 человек, сообщает Entertainment Weekly.
Специальный показ «Зверополиса 2» должен был состояться для избранных участников программы Magic Access в Disneyland Гонконга, также была запланирована вечерняя гала-премьера 27 ноября.
Дальнейшие договоренности по показу «Зверополиса 2», по информации от руководства парка, будут объявлены в ближайшее время. Гостям, уже посетившим парк в день несостоявшейся премьеры, разрешили использовать билет для повторного посещения в течение шести месяцев с момента входа.
Пожар в жилом комплексе в Гонконге
В Гонконге в высотном жилом комплексе 26 ноября случился пожар. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года. Предположительно, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. Отмечается, что в жилом комплексе проживали около 4 тыс. человек. Число погибших достигло отметки в 128 человек.