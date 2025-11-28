Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Disney отменила премьеру «Зверополиса 2» в Гонконге из-за пожара

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе достигло 128 человек
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Компания Disney отменила премьеру «Зверополиса 2» и другие мероприятия в тематическом парке Disneyland в Гонконге «из уважения» к трагедии, в результате которой погибли более 120 человек, сообщает Entertainment Weekly.

Специальный показ «Зверополиса 2» должен был состояться для избранных участников программы Magic Access в Disneyland Гонконга, также была запланирована вечерняя гала-премьера 27 ноября.

Дальнейшие договоренности по показу «Зверополиса 2», по информации от руководства парка, будут объявлены в ближайшее время. Гостям, уже посетившим парк в день несостоявшейся премьеры, разрешили использовать билет для повторного посещения в течение шести месяцев с момента входа.

Пожар в жилом комплексе в Гонконге

В Гонконге в высотном жилом комплексе 26 ноября случился пожар. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года. Предположительно, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. Отмечается, что в жилом комплексе проживали около 4 тыс. человек. Число погибших достигло отметки в 128 человек.