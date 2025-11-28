Disney отменила премьеру «Зверополиса 2» в Гонконге из-за пожара

В Гонконге в высотном жилом комплексе 26 ноября случился пожар. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года. Предположительно, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. Отмечается, что в жилом комплексе проживали около 4 тыс. человек. Число погибших достигло отметки в 128 человек.