Павел Прилучный снялся с двухлетним сыном в профессиональной фотосессии

Младший сын актера Павла Прилучного снялся со знаменитым отцом. Двухлетний Микаэль принял участие в фотосессии, стараясь позировать перед камерой. Мать ребенка Зепюр Брутян была рядом и записала некоторые моменты на видео, которое выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Первый шаг в мир профессиональных съемок с любимым папой», — отметила артистка.
У Прилучного также есть двое детей от коллеги Агаты Муцениеце: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. Актеры развелись в 2020 году, однако продолжают бороться за опеку над сыном и дочерью в суде.
Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как их первенец переехал к отцу в 2024 году. Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями».
