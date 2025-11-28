Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Прилучный снялся с двухлетним сыном в профессиональной фотосессии

Жена Павла Прилучного показала кадры с фотосессии актера с двухлетним сыном

Младший сын актера Павла Прилучного снялся со знаменитым отцом. Двухлетний Микаэль принял участие в фотосессии, стараясь позировать перед камерой. Мать ребенка Зепюр Брутян была рядом и записала некоторые моменты на видео, которое выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Павел Прилучный с сыном / фото: соцсети
Павел Прилучный с сыном / фото: соцсети

«Первый шаг в мир профессиональных съемок с любимым папой», — отметила артистка.

У Прилучного также есть двое детей от коллеги Агаты Муцениеце: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. Актеры развелись в 2020 году, однако продолжают бороться за опеку над сыном и дочерью в суде.

Конфликт между экс-супругами разгорелся после того, как их первенец переехал к отцу в 2024 году. Артистка обвинила бывшего супруга в том, что он препятствует ее общению с мальчиком. В июле 2025 года Головинский районный суд Москвы постановил, что Тимофей будет жить с матерью. Адвокат Муцениеце назвала такое решение «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями».

Ранее жена Прилучного рассказала, почему не снимается в кино.