Александра Бортич опубликовала фото в откровенном бикини

Актриса показала себя в купальнике

Актриса Александра Бортич опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в откровенном купальнике. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда позировала в крошечном бикини в номере отеля. Знаменитость недавно вернулась с пятилетним сыном из путешествия по ЮАР.

Александра Бортич / фото: соцсети
Александра Бортич / фото: соцсети

«Ну что, я умудрилась совершенно ничего не выложить за всю Африку», — призналась артистка, отметив, что готова исправиться и показать подписчикам кадры из поездки.

Бортич воспитывает Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам знаменитости, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

Ранее Александра Бортич показала редкое фото поцелуя с новым возлюбленным.