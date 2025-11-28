Александра Бортич опубликовала фото в откровенном бикини

Актриса Александра Бортич опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в откровенном купальнике. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда позировала в крошечном бикини в номере отеля. Знаменитость недавно вернулась с пятилетним сыном из путешествия по ЮАР.