Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена звезды «Великолепного века» вышла в свет в ярком облегающем платье

Жена актера Бурака Озчивита появилась на публике в красном наряде

Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита вышла в свет в ярком образе. Актриса Фахрие Эвджен приехала в Дубай на презентацию комплекса элитного жилья. 39-летняя знаменитость для появления на публике выбрала красное платье в пол, подчеркнувшее ее идеальную фигуру. Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

Фахрие Эвджен / фото: соцсети
Фахрие Эвджен / фото: соцсети

Звезды познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». В 2015 году у актеров начался роман, а через два года звезда «Великолепного века» сделал возлюбленной предложение. Летом 2017 года они официально зарегистрировали отношения, сыграв свадьбу в Стамбуле.

У знаменитых турецких артистов двое общих детей. В апреле 2019 года у пары родился первенец, которого они назвали Караном. А в январе 2023 года в семье произошло пополнение. Эвджен родила сына Керема. Актриса не скрывает мальчиков от публики и периодически делится семейными кадрами в соцсетях.

Ранее звезда «Великолепного века» после смены имиджа снялся с женой в Монако.