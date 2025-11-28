Жена звезды «Великолепного века» вышла в свет в ярком облегающем платье

Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита вышла в свет в ярком образе. Актриса Фахрие Эвджен приехала в Дубай на презентацию комплекса элитного жилья. 39-летняя знаменитость для появления на публике выбрала красное платье в пол, подчеркнувшее ее идеальную фигуру. Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.
Звезды познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». В 2015 году у актеров начался роман, а через два года звезда «Великолепного века» сделал возлюбленной предложение. Летом 2017 года они официально зарегистрировали отношения, сыграв свадьбу в Стамбуле.
У знаменитых турецких артистов двое общих детей. В апреле 2019 года у пары родился первенец, которого они назвали Караном. А в январе 2023 года в семье произошло пополнение. Эвджен родила сына Керема. Актриса не скрывает мальчиков от публики и периодически делится семейными кадрами в соцсетях.
Ранее звезда «Великолепного века» после смены имиджа снялся с женой в Монако.