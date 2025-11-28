Жена звезды «Великолепного века» вышла в свет в ярком облегающем платье

У знаменитых турецких артистов двое общих детей. В апреле 2019 года у пары родился первенец, которого они назвали Караном. А в январе 2023 года в семье произошло пополнение. Эвджен родила сына Керема. Актриса не скрывает мальчиков от публики и периодически делится семейными кадрами в соцсетях.