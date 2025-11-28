Ричмонд
Маленький Голливуд: знаменитости, у которых родственники тоже звезды

В кино хватает артистов, чьи семьи давно вписаны в историю индустрии, но этот факт редко оказывается на слуху. Порой за громкой карьерой скрывается неочевидная родственная линия, о которой знают только поклонники-детективы
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Николас Кейдж в фильме Невыносимая тяжесть огромного таланта
Николас Кейдж в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»Источник: Legion-Media

В киноиндустрии нередко встречаются династии: дети продолжают дело родителей, а внуки подтверждают статус семьи в профессии. Но есть актеры, чьи родственные связи остаются в тени — не потому, что они их скрывают, а потому что эти связи не связаны напрямую с их карьерой или имиджем. Рассказываем про голливудских артистов, которые сделали собственные имена, хотя рядом с ними стояли родственники с громкими биографиями.

Гвинет Пэлтроу

Стивен Спилберг и Гвинет Пэлтроу
Стивен Спилберг и Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

Мало кто знает, что крестным отцом Гвинет Пэлтроу является Стивен Спилберг. Режиссер дружил с ее семьей много лет: мать актрисы, Блайт Даннер, была одной из самых уважаемых театральных актрис Нью-Йорка, а отец, Брюс Пэлтроу, работал успешным продюсером и режиссером. Спилберг поддерживал Гвинет с ранних лет и стал одним из тех, кто обратил внимание на ее актерские данные еще до того, как она получила первые крупные роли. Позже он пригласил ее в фильм «Капитан Крюк», где она снялась в небольшом эпизоде, и фактически стал наставником, который помог актрисе уверенно войти в индустрию.

При этом Пэлтроу никогда не использовала их связь как часть публичного образа. Она сделала карьеру благодаря ролям в «Эмме», «Семь» и «Влюбленном Шекспире», за который получила «Оскар». Факт о родственных отношениях со Спилбергом для многих зрителей остается открытием — и это показывает, насколько автономно актриса построила свою карьеру.

Лили Коллинз

Фил и Лили Коллинз и Джилл Тэвелман
Фил и Лили Коллинз и Джилл ТэвелманИсточник: Alloverpress

Зрители «Эмили в Париже» часто удивляются: Лили Коллинз — дочь Фила Коллинза, ударника и вокалиста группы Genesis, обладателя Grammy и одного из самых влиятельных музыкантов XX века. Несмотря на это, Лили сознательно строила карьеру без участия отца: она начинала как журналист, затем получила первые роли в кино и добилась успеха в «Белоснежке: Месть гномов», «До костей» и «Красивый. Плохой. Злой». 

Николас Кейдж

Николас Кейдж и Фрэнсис Форд Коппола
Николас Кейдж и Фрэнсис Форд КопполаИсточник: Кадр из фильма «Оружейный барон» / Кадр со съемок фильма «Крестный отец 3»

Настоящее имя актера — Николас Ким Коппола. Он внук композитора Кармайна Коппола и племянник режиссера Френсиса Форда Коппола. Именно поэтому в начале карьеры Николас сменил фамилию: он не хотел, чтобы его воспринимали как очередного родственника большого клана. Новую фамилию Кейдж актер взял по вдохновению от персонажа Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа.

Актер стал самостоятельной величиной в Голливуде и получил «Оскар» за роль в «Покидая Лас-Вегас». Сегодня многие зрители даже не знают о происхождении Кейджа, что подчеркивает: свою карьеру он сделал сам, несмотря на громкую фамилию, от которой сознательно отказался.

Джейми Ли Кертис 

Джейми Ли Кертис
Джейми Ли КертисИсточник: Legion-Media.ru

Сегодня имя Джейми Ли Кертис известно каждому благодаря серии «Хэллоуин», однако не все знают, что она — дочь актерского дуэта: Тони Кертиса и Джанет Ли. Отец — звезда «В джазе только девушки», мать — легенда триллера Хичкока «Психо». Несмотря на знаменитую фамилию, Джейми построила карьеру на хоррорах и комедиях, не используя родительский статус как основной маркетинговый аргумент.

Тони Кертис и Джанет Ли в фильме Викинги
Тони Кертис и Джанет Ли в фильме «Викинги»

Тильда Суинтон

Актриса Тильда Суинтон известна благодаря своей уникальной пластике и необычным ролям. Но редко о ней говорят, как о представительнице шотландского клана Суинтонов — одного из старейших аристократических родов Великобритании. История семьи прослеживается примерно с X века, а первые документально подтвержденные упоминания относятся к XI–XII векам.

Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media.ru

Представители клана на протяжении веков занимали заметные посты: среди них были рыцари, офицеры британской армии, политики и дипломаты, участвовавшие в международных миссиях. Некоторые из предков Суинтон служили при королевском дворе, другие управляли землями и участвовали в региональном управлении Шотландии.