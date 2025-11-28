В киноиндустрии нередко встречаются династии: дети продолжают дело родителей, а внуки подтверждают статус семьи в профессии. Но есть актеры, чьи родственные связи остаются в тени — не потому, что они их скрывают, а потому что эти связи не связаны напрямую с их карьерой или имиджем. Рассказываем про голливудских артистов, которые сделали собственные имена, хотя рядом с ними стояли родственники с громкими биографиями.
Гвинет Пэлтроу
Мало кто знает, что крестным отцом Гвинет Пэлтроу является Стивен Спилберг. Режиссер дружил с ее семьей много лет: мать актрисы, Блайт Даннер, была одной из самых уважаемых театральных актрис Нью-Йорка, а отец, Брюс Пэлтроу, работал успешным продюсером и режиссером. Спилберг поддерживал Гвинет с ранних лет и стал одним из тех, кто обратил внимание на ее актерские данные еще до того, как она получила первые крупные роли. Позже он пригласил ее в фильм «Капитан Крюк», где она снялась в небольшом эпизоде, и фактически стал наставником, который помог актрисе уверенно войти в индустрию.
При этом Пэлтроу никогда не использовала их связь как часть публичного образа. Она сделала карьеру благодаря ролям в «Эмме», «Семь» и «Влюбленном Шекспире», за который получила «Оскар». Факт о родственных отношениях со Спилбергом для многих зрителей остается открытием — и это показывает, насколько автономно актриса построила свою карьеру.
Лили Коллинз
Зрители «Эмили в Париже» часто удивляются: Лили Коллинз — дочь Фила Коллинза, ударника и вокалиста группы Genesis, обладателя Grammy и одного из самых влиятельных музыкантов XX века. Несмотря на это, Лили сознательно строила карьеру без участия отца: она начинала как журналист, затем получила первые роли в кино и добилась успеха в «Белоснежке: Месть гномов», «До костей» и «Красивый. Плохой. Злой».
Николас Кейдж
Настоящее имя актера — Николас Ким Коппола. Он внук композитора Кармайна Коппола и племянник режиссера Френсиса Форда Коппола. Именно поэтому в начале карьеры Николас сменил фамилию: он не хотел, чтобы его воспринимали как очередного родственника большого клана. Новую фамилию Кейдж актер взял по вдохновению от персонажа Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа.
Актер стал самостоятельной величиной в Голливуде и получил «Оскар» за роль в «Покидая Лас-Вегас». Сегодня многие зрители даже не знают о происхождении Кейджа, что подчеркивает: свою карьеру он сделал сам, несмотря на громкую фамилию, от которой сознательно отказался.
Джейми Ли Кертис
Сегодня имя Джейми Ли Кертис известно каждому благодаря серии «Хэллоуин», однако не все знают, что она — дочь актерского дуэта: Тони Кертиса и Джанет Ли. Отец — звезда «В джазе только девушки», мать — легенда триллера Хичкока «Психо». Несмотря на знаменитую фамилию, Джейми построила карьеру на хоррорах и комедиях, не используя родительский статус как основной маркетинговый аргумент.
Тильда Суинтон
Актриса Тильда Суинтон известна благодаря своей уникальной пластике и необычным ролям. Но редко о ней говорят, как о представительнице шотландского клана Суинтонов — одного из старейших аристократических родов Великобритании. История семьи прослеживается примерно с X века, а первые документально подтвержденные упоминания относятся к XI–XII векам.
Представители клана на протяжении веков занимали заметные посты: среди них были рыцари, офицеры британской армии, политики и дипломаты, участвовавшие в международных миссиях. Некоторые из предков Суинтон служили при королевском дворе, другие управляли землями и участвовали в региональном управлении Шотландии.