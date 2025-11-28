Мало кто знает, что крестным отцом Гвинет Пэлтроу является Стивен Спилберг. Режиссер дружил с ее семьей много лет: мать актрисы, Блайт Даннер, была одной из самых уважаемых театральных актрис Нью-Йорка, а отец, Брюс Пэлтроу, работал успешным продюсером и режиссером. Спилберг поддерживал Гвинет с ранних лет и стал одним из тех, кто обратил внимание на ее актерские данные еще до того, как она получила первые крупные роли. Позже он пригласил ее в фильм «Капитан Крюк», где она снялась в небольшом эпизоде, и фактически стал наставником, который помог актрисе уверенно войти в индустрию.