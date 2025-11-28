Ричмонд
10-летняя дочь Виктории Исаковой поддержала ее на светском мероприятии

Актриса вместе с дочерью пришла на встречу, организованную косметической компанией

Виктория Исакова вышла в свет со своей десятилетней дочерью Варварой. Актриса посетила встречу, организованную косметической компанией.

Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети

Для выхода 49-летняя звезда сериала «Дети перемен» надела белую рубашку, которую заправила в юбку-карандаш, расшитую пайетками. Исакова собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах и губах. В руках она держала букет с красными цветами.

Варвара надела белую рубашку, серую юбку до колена и коричневые колготки. Школьница распустила длинные волосы. Актриса призналась, что наследница поддержала ее на светском мероприятии, хотя пока она не проявляет особого интереса к подобным событиям.

«Работа — удовольствие! Говорили о красоте! А Варя сопровождала, даже не совсем скучала, даже не сердилась, хотя ей это пока неинтересно. И даже фотографировалась со мной», — сообщила Исакова.

Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети
Виктория Исакова с дочерью, фото: соцсети

Виктория Исакова родила Варвару в ноябре 2015 года в браке с режиссером Юрием Морозом, за которого она вышла замуж в 2003-м. У пары была старшая дочь Марина, но она умерла в трехмесячном возрасте.

Первой женой Юрия Павловича была актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в 2000 году. От нее у него осталась дочь Дарья. В июле 2025-го Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Ранее Виктория Исакова показала архивные кадры десятилетней дочери с Юрием Морозом. 