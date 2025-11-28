Виктория Исакова вышла в свет со своей десятилетней дочерью Варварой. Актриса посетила встречу, организованную косметической компанией.
Для выхода 49-летняя звезда сериала «Дети перемен» надела белую рубашку, которую заправила в юбку-карандаш, расшитую пайетками. Исакова собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах и губах. В руках она держала букет с красными цветами.
Варвара надела белую рубашку, серую юбку до колена и коричневые колготки. Школьница распустила длинные волосы. Актриса призналась, что наследница поддержала ее на светском мероприятии, хотя пока она не проявляет особого интереса к подобным событиям.
«Работа — удовольствие! Говорили о красоте! А Варя сопровождала, даже не совсем скучала, даже не сердилась, хотя ей это пока неинтересно. И даже фотографировалась со мной», — сообщила Исакова.
Виктория Исакова родила Варвару в ноябре 2015 года в браке с режиссером Юрием Морозом, за которого она вышла замуж в 2003-м. У пары была старшая дочь Марина, но она умерла в трехмесячном возрасте.
Первой женой Юрия Павловича была актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в 2000 году. От нее у него осталась дочь Дарья. В июле 2025-го Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.
Ранее Виктория Исакова показала архивные кадры десятилетней дочери с Юрием Морозом.