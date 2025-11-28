Эмма Хеминг недавно выступила на конференции End Well 2025 в Лос-Анджелесе. Она рассказала, как в их семье изменилось отношение к праздникам после того, как они узнали о тяжелом заболевании ее мужа Брюса Уиллиса.
47-летняя модель отметила, что они продолжают отмечать различные праздники, но делают это немного иначе. Она подчеркнула, что радость в их жизни все равно есть.
«Это радостно. Брюс любил Рождество, и мы любим праздновать его вместе с ним. Просто все выглядит по-другому, и мы как бы приспособились к этому», — рассказала модель изданию People.
Она добавила, что людям, чьи близкие тоже страдают от деменции, тяжело отмечать праздники. Хеминг пошутила, что в эти дни важно смотреть «Крепкий орешек», в котором главную роль сыграл Уиллис.
Жена 70-летнего актера посоветовала учиться адаптироваться к новым реалиям. Она отметила, что жизнь в любом случае продолжается, и нужно находить в ней радость.
«Нужно учиться, адаптироваться и создавать новые воспоминания, сохраняя те же традиции, что были у вас раньше. Жизнь продолжается. Она просто продолжается. Деменция — это тяжело, но в ней все равно есть место радости. Я думаю, важно не рисовать вокруг деменции такую мрачную картину. Мы все еще смеемся. В жизни все еще есть место радости. Просто она выглядит иначе», — объяснила модель.
Хеминг подчеркнула, что радость — в мелочах. Она счастлива, что может быть рядом с любимым мужем, и счастлива, что является его женой.
Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. У пары есть две дочери — 13-летняя Мэйбл и 11-летняя Эвелин. У актера также есть старшие дочери от первой жены Деми Мур — 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула.
В 2022 году у звезды диагностировали лобно-височную деменцию. Он завершил карьеру и стал больше времени проводить с семьей. Близкие Уиллиса признаются, что болезнь прогрессирует, а он уже перестает некоторых из них узнавать.
Летом 2025-го Хеминг сообщила, что переселила мужа в отдельный дом, где за ним будут смотреть квалифицированные специалисты. Многие осудили ее за это. Однако она отметила, что это было лучшее решение для их семьи в такой ситуации.
Ранее Эмма Хеминг призналась, что уже думает, как будет жить с дочерями после смерти мужа.