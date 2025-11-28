Ричмонд
Звезда сериала «Черная любовь» взяла восьмимесячного сына на съемочную площадку

Звезда турецкого сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль взяла восьмимесячного сына с собой на работу. Актриса приехала с Азизом на съемки для рекламной кампании местного бренда одежды. Артистка поделилась редкими кадрами с ребенком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Немного закулисья», — отметила она.

Знаменитость пока скрывает лицо мальчика. Она признавалась журналистам, что ей не нравится выставлять на публику семейную жизнь. Артистка готова делиться своим творчеством и профессиональным контентом.

Ранее звезда «Черной любви» показала редкие фото с мужем и первенцем.