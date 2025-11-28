Ричмонд
Актер, сыгравший первого Человека-паука на телеэкране, умер на 82-м году жизни

Скончался кукловод «Улицы Сезам» и первый исполнитель роли Человека-паука Сигрен
Дэнни Сигрен / фото: соцсети
Дэнни Сигрен / фото: соцсети

Кукловод и актер Дэнни Сигрен скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью артиста.

Сигрен был кукловодом в телесериале «Улица Сезам» и сыграл первого Человека-паука на телеэкране — появился в роли этого персонажа в популярном детском шоу «Электрическая компания» с Ритой Морено и Морганом Фриманом в главных ролях.

Артист умер 10 ноября. Причина его смерти не называется.

«Его семье, друзьям и всему любимому им сообществу будет очень не хватать Дэнни», — написали члены семьи в некрологе.

Сигрен родился 15 ноября 1943 года в Миннеаполисе. В «Улице Сезам» Джима Хенсона он иногда изображал Большую птицу — не только в сериале, но и на живых мероприятиях и выступлениях в «Шоу Эда Салливана».

Артист также создавал кукол и исполнял роли кукольных персонажей в сериалах «Капитан Кенгуру», «Кто боится оперы» и «Мисс Пич», последний из которых принес ему дневную премию «Эмми».

В последние годы жизни Сигрен активно посещал фестивали поп-культуры и общался со своими взрослыми поклонниками.