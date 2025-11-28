Осборн вспомнил, как на премии «Эмми» встретился в гримерке со звездой фильма «Однажды… в Голливуде». По его словам, Питт был рад встрече. Он также признался, что обожает их семейное шоу. Оказывается, актер и его первая жена искали выпуски программы до их выхода в эфир.