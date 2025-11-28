Брэд Питт раскрыл неожиданную подробность о его первом браке с Дженнифер Энистон. Его слова передал Джек Осборн.
Наследник легендарного Оззи Осборна сейчас снимается в реалити-шоу «Я знаменитость… Вытащите меня отсюда». Осборн рассказал своим коллегам о том, что Питт и его экс-жена были поклонниками проекта «Семейка Осборнов», который транслировался на MTV.
Осборн вспомнил, как на премии «Эмми» встретился в гримерке со звездой фильма «Однажды… в Голливуде». По его словам, Питт был рад встрече. Он также признался, что обожает их семейное шоу. Оказывается, актер и его первая жена искали выпуски программы до их выхода в эфир.
«Мы с Дженнифер попросили наших агентов достать нам копии. Мы смотрим его каждый вечер в постели», — процитировал Осборн Питта.
В 2003 году музыкант тоже говорил от том, что ему приятно быть кумиром такого известного и популярного актера.
«Самым сюрреалистичным было, когда Брэд Питт подошел ко мне и сказал, что он мой большой поклонник. Я такой: “Чего? Что я такого сделал?”» — говорил Осборн в интервью The Guardian в 2003 году.
Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, но смогли сохранить дружеские отношения, несмотря на то, что актер ушел от жены к коллеге Анджелине Джоли.
