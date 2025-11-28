Звезда «Интернов» сообщила, что похудела на 25 кг: «Нужно держать результат»

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова похудела на 25 килограммов. Актриса рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она отметила, что таких результатов ей удалось добиться за год с помощью медикаментозной терапии.
«Прошел еще один месяц. Почти год назад я начала путь с “Велгией”, тогда все казалось сложным… а сейчас минус 25 килограммов. Я чувствую себя другой: легче, свободнее. Учусь слушать тело, есть с уважением к себе и не заедать усталость, но и не бояться есть. Это не только про вес, но и про отношения с собой. Путь не закончен. Нужно научиться держать результат, укрепить пищевые привычки», — поделилась артистка.
Знаменитость в январе 2025 года пришла на прием к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Артистка отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн.
Ранее Светлана Пермякова показала себя до и после похудения на 20 кг.