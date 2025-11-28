Наталия Орейро высказалась о сериале «Дикий ангел», который принес ей мировой успех. Уругвайская актриса рассказала, что ей предлагали сняться в продолжении легендарного проекта. Однако она отказалась от этой идеи.
«Мне, кстати, предлагали сделать продолжение “Джильды” и “Дикого ангела”, но я не верю в продолжения. Если уходить, то красиво и на пике, ничего не испортив. Я не хочу делать вторую часть, даже если проект оказался очень популярным. Мне кажется, это и есть уважение к материалу — оставить его в покое и не продолжать эксплуатировать эту тему», — рассказала звезда в интервью Надежде Стрелец.
Она добавила, что продолжение сериала невозможно в нынешних реалиях. Ведь в «Диком ангеле» на первый план выходила «дворовая культура» со спонтанностью и естественностью, а сейчас жизнь все больше становится виртуальной.
Напомним, в сериале «Дикий ангел» Наталия Орейро сыграла сироту Милагрос, в которую влюбляется богатый молодой человек Иво (Факундо Арана). История их любви тронула телезрителей по всему миру, в частности, в России.
Ранее Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке. Актриса заявила, что у нее в Буэнос-Айресе много книг русских классиков.