«Мне, кстати, предлагали сделать продолжение “Джильды” и “Дикого ангела”, но я не верю в продолжения. Если уходить, то красиво и на пике, ничего не испортив. Я не хочу делать вторую часть, даже если проект оказался очень популярным. Мне кажется, это и есть уважение к материалу — оставить его в покое и не продолжать эксплуатировать эту тему», — рассказала звезда в интервью Надежде Стрелец.