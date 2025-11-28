Ричмонд
Крючкова, Петров, Исакова, Безруков: звезды на вручении кинопремии

Как прошла церемония вручения первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» и кто получил награды, включая главную – стоимостью в 1 млн долларов, смотрите в репортаже Кино Mail
Сергей Безруков и Соня Хуссейн, фото: пресс-служба
Сергей Безруков и Соня Хуссейн, фото: пресс-служба

В Москве состоялась церемония вручения первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Гостями торжественного вечера стали Никита Михалков, Светлана КрючковаАлександр Петров, Виктория Исакова, Анна Снаткина, Сергей Безруков, Клим Шипенко и многие другие.

Виктория Исакова, фото: пресс-служба
Виктория Исакова, фото: пресс-служба
Александр Петров, фото: пресс-служба
Александр Петров, фото: пресс-служба

Главные актерские награды получили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова, сыгравшие в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Получая статуэтку, Крючкова поблагодарила судьбу за то, что она послала ей режиссера Андрея Зайцева и партнера Александра Адабашьяна, с которым актриса дружит почти 50 лет.

Светлана Крючкова, фото: пресс-служба
Светлана Крючкова, фото: пресс-служба

Лучшим режиссером стал Горан Радованович с фильмом «Лесной царь». Лучшим актером второго плана назвали Анвара Картаева, сыгравшего в узбекском фильме «В погоне за весной». Лучшей актрисой второго плана стала Соня Хуссейн за работу в фильме «Термит» совместного производства Пакистана и Канады.

Сергей Безруков и Анна Матисон, фото: пресс-служба
Сергей Безруков и Анна Матисон, фото: пресс-служба
Никита Михалков, фото: пресс-служба
Никита Михалков, фото: пресс-служба
Алла Сигалова, фото: пресс-служба
Алла Сигалова, фото: пресс-служба
Дмитрий Дюжев с женой, фото: пресс-служба
Дмитрий Дюжев с женой, фото: пресс-служба
Анна Снаткина и Виктор Васильев, фото: пресс-служба
Анна Снаткина и Виктор Васильев, фото: пресс-служба
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева, фото: пресс-служба
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева, фото: пресс-служба

За лучший сценарий наградили Кэрол Шор («Старый праведный блюз»), за операторскую работу – Таланта Акынбекова («Черный, красный, желтый»), композитор Юрия Потеенко удостоилась награды за «Черный замок». Специальную «Бриллиантовую бабочку» за вклад в мировой кинематограф вручили иранскому режиссеру, сценаристу и актеру Маджиду Маджиди.

Основной приз — бриллиант стоимостью один миллион долларов — достался китайскому фильму «Против течения» режиссера Сюй Чжэн.

В конкурсе «Бриллиантовой бабочки» принимали участие 34 фильма из 17 стран.