Главные актерские награды получили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова, сыгравшие в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Получая статуэтку, Крючкова поблагодарила судьбу за то, что она послала ей режиссера Андрея Зайцева и партнера Александра Адабашьяна, с которым актриса дружит почти 50 лет.