42-летняя Юлия Снигирь показала фигуру в откровенном корсете

Актриса Юлия Снигирь поделилась откровенными кадрами с фотосессии
Юлия Снигирь / фото: соцсети
Юлия Снигирь / фото: соцсети

Российская актриса Юлия Снигирь поделилась видео с фотосессии в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летнюю звезду фильма «Мастер и Маргарита» запечатлели в поле. Она показала на камеру фигуру в кружевном наряде молочного цвета, верх которого оформлен кружевным корсетом с подчеркивающими грудь чашками, а низ — пышной юбкой. Ее образ дополняли прическа с небрежными волнами и нюдовый макияж.

«Верю в людей и в этот мир», — подписала знаменитость пост.

Ранее Евгений Цыганов отреагировал на откровенные фото Юлии Снигирь.