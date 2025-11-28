Режиссер «Тоннеля» о Сергее Гилеве: «Может вызывать раздражение»

Режиссер Флюза Фархшатова призналась, что впервые работала со звездой сериала «Хирург» Сергеем Гилевым, несмотря на то, что давно знакома с артистом.
Творческий тандем Фархшатовой и Гилева состоялся в рамках криминального триллера «Тоннель», который выйдет в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.
«Сереже я благодарна за то, что он не побоялся показать эту слабость, которая может вызывать даже раздражение у зрителя», — высказалась режиссер.
Фархшатова отметила, что актеру удалось создать в сериале образ обаятельного, умного, веселого, но очень слабого человека, чья слабость стала пусковым механизмом всей истории.
Помимо Гилева, режиссер выделила актрису Елизавету Боярскую, назвав знаменитость своим личным открытием. По ее словам, артистка отличает ум, бесстрашие и беспрекословная преданность профессии — актриса отдает «делу всю себя без остатка».
