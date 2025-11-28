Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Тоннеля» о Сергее Гилеве: «Может вызывать раздражение»

Режиссер Фархшатова заявила, что Сергей Гилев не боится вызвать раздражение
Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)
Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)

Режиссер Флюза Фархшатова призналась, что впервые работала со звездой сериала «Хирург» Сергеем Гилевым, несмотря на то, что давно знакома с артистом.

Творческий тандем Фархшатовой и Гилева состоялся в рамках криминального триллера «Тоннель», который выйдет в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.

«Сереже я благодарна за то, что он не побоялся показать эту слабость, которая может вызывать даже раздражение у зрителя», — высказалась режиссер.

Фархшатова отметила, что актеру удалось создать в сериале образ обаятельного, умного, веселого, но очень слабого человека, чья слабость стала пусковым механизмом всей истории.

Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)
Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)

Помимо Гилева, режиссер выделила актрису Елизавету Боярскую, назвав знаменитость своим личным открытием. По ее словам, артистка отличает ум, бесстрашие и беспрекословная преданность профессии — актриса отдает «делу всю себя без остатка».

Ранее Сергей Гилев рассказал о необычном подарке для Елизаветы Боярской.