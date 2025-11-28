Актриса Виктория Толстоганова показала 20-летнюю дочь от звезды «Не родись красивой» Андрея Кузичева, исполнившего в сериале роль жениха Екатерины Пушкаревой Михаила Борщева. Звезда сняла Варвару на фото во время прогулки по центру Москвы и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Девушка позировала матери в шубе с леопардовым принтом.
Знаменитость в 2019 году призналась, что пять лет не могла забеременеть. По словам Толстогановой, за это время она пережила многое, но не думала отступать от цели. Артистка мечтала испытать счастье материнства и в 2005 году родила дочь. Актриса считает Варвару наградой за свое «природное упрямство».
У знаменитости двое детей от Кузичева: помимо дочери, они воспитывают 17-летнего сына Федора. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Толстоганова не говорила о причинах расставания с артистом, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и они носят фамилию своего отца.
