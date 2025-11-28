Толстоганова показала 20-летнюю дочь от звезды «Не родись красивой»

У знаменитости двое детей от Кузичева: помимо дочери, они воспитывают 17-летнего сына Федора. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Толстоганова не говорила о причинах расставания с артистом, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и они носят фамилию своего отца.