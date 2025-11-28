Джессика Альба снялась со своими повзрослевшими детьми

Знаменитость воспитывает детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия».