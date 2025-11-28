Ричмонд
Джессика Альба снялась со своими повзрослевшими детьми

Актриса показала троих повзрослевших детей

Голливудская актриса Джессика Альба снялась со своими повзрослевшими тремя детьми. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 17-летнюю Онор-Мари, 14-летнюю Хэвен-Гарнер и 7-летнего Хейса. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка поделилась семейными фото в День благодарения.

Джессика Альба с детьми / фото: соцсети
Джессика Альба с детьми / фото: соцсети

«Больше всего благодарна этим маленьким душам, которые делают мой мир ярче каждый день. Мои малыши. Мое все», — написала она.

Знаменитость воспитывает детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия».