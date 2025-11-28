Актриса Дженнифер Лопес поделилась домашними кадрами с 17-летней дочерью Эммой. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как они готовились к семейному ужину в честь Дня благодарения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка призналась, что любит эту праздничную суету.
Дочь актрисы в 14 лет кардинально сменила имидж. Эмма сделала короткую стрижку, отказалась от платьев и начала носить одежду свободного кроя, а также джинсы и длинные футболки. Поклонники периодически задают Лопес вопросы о «странностях» подростка, но певица на них не отвечает.
У знаменитости также есть 17-летний сын Максимилиан. Она родила двойняшек от исполнителя Марка Энтони. В 2011 году пара объявила о расставании, но бракоразводный процесс завершился только через три года. Певица не скрывала, что стала инициатором разрыва и подала заявление в суд.