47-летняя Любовь Толкалина снялась в ярком купальнике в Сочи

Актриса Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике. Звезда позировала в красном монокини в бассейне и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала подписчикам, что провела в Сочи небольшой отпуск.
«Спасибо за несколько дней наслаждения. За вдохновение и передышку в хмурой московской осени. Позволить себе несколько дней дышать морем, вглядываясь в даль, приводя в порядок мысли и чувства, бушующие подчас посильнее волн. Утром отдавать лицо солнцу, вдыхать аромат цветущей горной камелии, плавать в бассейне под небом, наслаждаться в SPA, танцевать на балконе, гулять по уникальному дендрарию и слушать уникальные рассказы о царстве растений и… узнавать незнаемое об уникальной и неведомой истории Сочи… Мое удивительное путешествие в город темных ночей, который я открыла для себя по-новому», — поделилась впечатлениями артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).
Знаменитость рассказывала, что в детстве занималась плаванием и была участницей театра на воде. Благодаря своему мастерству она получила первую работу — на тренировке Толкалину заметила команда режиссера и предложила сняться в рекламном ролике. Гонорар актриса потратила на куртку и ботинки, а родителям купила камчатского краба. А в 16 лет она стала студенткой ВГИКа.
