47-летняя Любовь Толкалина снялась в ярком купальнике в Сочи

«Спасибо за несколько дней наслаждения. За вдохновение и передышку в хмурой московской осени. Позволить себе несколько дней дышать морем, вглядываясь в даль, приводя в порядок мысли и чувства, бушующие подчас посильнее волн. Утром отдавать лицо солнцу, вдыхать аромат цветущей горной камелии, плавать в бассейне под небом, наслаждаться в SPA, танцевать на балконе, гулять по уникальному дендрарию и слушать уникальные рассказы о царстве растений и… узнавать незнаемое об уникальной и неведомой истории Сочи… Мое удивительное путешествие в город темных ночей, который я открыла для себя по-новому», — поделилась впечатлениями артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).