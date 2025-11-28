Ричмонд
Светлана Крючкова поделилась болью разлуки с внучкой, живущей за границей

Внучка артистки живет во Франции
Светлана Крючкова, фото: пресс-служба
Светлана Крючкова, фото: пресс-служба

Актриса Светлана Крючкова сделала редкое публичное высказывание о своей семье. В мастерской Михалкова она призналась, что сильно тоскует по внучке, которая проживает во Франции и плохо владеет русским языком, передает Life.ru.

«Живет не в России. Мои внуки родились там, они говорят по-русски, но мы видимся редко. Я видела ее последний раз, когда ей было 3 года», — сказала артистка на евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Михалкова.

Крючкова вспомнила о кинокартине «Двое в жизни, не считая собаки», за роль в которой она получила награду в категории «Лучшая актриса». Крючкова призналась, что особенно тяжело ей даются сцены, где ее героиня говорит о внучке, поскольку эти моменты отражают ее личные переживания.

Актриса добавила, что каждый раз при воспоминаниях о девочке у нее перехватывает горло. По ее словам, такие эмоции невозможно просто сыграть — их можно только искренне прожить.