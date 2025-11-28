«Бриллиантовую бабочку» за лучшую женскую роль получила Светлана Крючкова

«Иногда в жизни нас могут поражать крайне простые вещи, так, собственно говоря, и в кино. Когда один крупный план, один взгляд, одно слово, одна интонация в тебя попадает, и ты вдруг становишься после этого другим, абсолютно другим, уже совершенно не похожим на прежнего себя. Лучшая актриса — Светлана Крючкова», — сказал он со сцены.