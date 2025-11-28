Ричмонд
«Али Примэра» получил «Бриллиантовую бабочку» как лучший неевразийский фильм

Режиссер Даниэль Егрес Ричард посвятил победу работающим в его стране мужчинам и женщинам
Режиссер Даниэль Егрес Ричард и представитель МИД России Мария Захарова, фото: пресс-служба
Режиссер Даниэль Егрес Ричард и представитель МИД России Мария Захарова, фото: пресс-служба

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Картина «Али Примэра» венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда получила Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Победителю вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $250 тыс., передает корреспондент ТАСС.

Победителя объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Над нашей страной нависла серьезная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день», — сказал режиссер, получивший награду.