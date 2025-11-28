«Али Примэра» получил «Бриллиантовую бабочку» как лучший неевразийский фильм

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Картина «Али Примэра» венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда получила Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Победителю вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $250 тыс., передает корреспондент ТАСС.
Победителя объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Над нашей страной нависла серьезная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день», — сказал режиссер, получивший награду.