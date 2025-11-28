Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Драма «Почтарь» победила в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале SIFFA

Фильм также удостоился призов в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший актер»

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Драма «Почтарь» (2025) российского режиссера Андрея Разенкова победила в номинации «Лучший художественный фильм» на международном независимом кинофестивале SIFFA (So Independent Film Festival and Awards). Об этом объявили ведущие торжественной церемонии, состоявшейся в кинотеатре Vue Piccadilly Cinema в центре Лондона, актеры Олег Хилл и Розмари Ллойд.

Картина о работающем в военное время скромном почтальоне, главную роль в которой исполнил Александр Петров, также удостоилась призов в категориях «Лучший сценарий» и «Лучший актер». Победителем в номинации «Лучший режиссер» стал казахстанец Фархат Шарипов, снявший фильм «Эвакуация» (2025). Российско-германская актриса Наталия Витмер за работу в этом фильме также получила премию SIFFA.

Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»

Премия за лучшую музыку к фильму досталась британско-индийскому композитору Имрану Ахмаду, написавшему саундтрек к триллеру «В ловушке» (Escape, 2023). Лауреатом премии SIFFA в категории «Лучший документальный фильм» стал узбекистанский режиссер Эльдар Юлдашев за работу «Тайметов. Забытый герой» про советского летчика Абдусамата Тайметова (1909−1981), который был в составе экипажа, доставившего в Москву Акт о капитуляции нацистской Германии и Знамя Победы. Специальным призом за вклад в кино награждена британский режиссер Марта Файнс, известная по фильму «Онегин» (Onegin, 1998).

Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»

«В 2025 году программа фестиваля вызывает широкий резонанс благодаря фильмам, которые говорят со зрителем через прошлое и воспевают храбрость и жертвенность. Мы отмечаем 80-летие Победы и чествуем мужчин и женщин, которые защитили человечество от фашизма», — сказала основатель и президент киносмотра Любовь Балагова-Кандур. Она подчеркнула, что ленты, попавшие в итоговую программу, «возвышают, исцеляют и объединяют» аудитории из разных стран.

В рамках 15-го кинофестиваля SIFFA, который прошел в Лондоне с 20 по 27 ноября, зрители могли ознакомиться почти с 40 фильмами, в том числе с современным российским кино и работами режиссеров из Белоруссии, Болгарии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Мексики, Норвегии, Республики Корея, Узбекистана, США, Франции и Швеции. Всего в 2025 году было подано 430 заявок на участие в фестивале. Киносмотр закрылся показом классики «Броненосец “Потемкин” (1925) Сергея Эйзенштейна.

Среди наиболее знаковых современных российских фильмов, которые были представлены на фестивале, выделяются «Новогоднее чудо» (2024) Оксаны Сташенко, «Ритмы мечты» (2025) Ирины Боровской, «Блокадный дневник» (2020) Андрея Зайцева и «Подольские курсанты» (2020) Вадима Шмелева. Как сообщила ранее Балагова-Кандур в интервью ТАСС, несколько военных картин были добавлены в программу в связи с юбилеем Победы.