Драма «Почтарь» победила в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале SIFFA

В рамках 15-го кинофестиваля SIFFA, который прошел в Лондоне с 20 по 27 ноября, зрители могли ознакомиться почти с 40 фильмами, в том числе с современным российским кино и работами режиссеров из Белоруссии, Болгарии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Мексики, Норвегии, Республики Корея, Узбекистана, США, Франции и Швеции. Всего в 2025 году было подано 430 заявок на участие в фестивале. Киносмотр закрылся показом классики «Броненосец “Потемкин” (1925) Сергея Эйзенштейна.